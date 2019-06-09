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09.06.2019 06:14
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Аризонского университета выяснили, что плохой сон способствует повышению давления, и наоборот, сообщается на сайте учебного заведения.

Ученые провели эксперимент с участием 300 человек, средний возраст которых составил 45 лет. Самым старшим среди добровольцев было 70 лет. Всем участникам эксперимента выдали специальные устройства, которые замеряли их артериальное давление каждые 45 минут.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На ночь добровольцы надевали браслеты, оценивающие эффективность различных фаз сна. У тех, кто спал плохо, на утро фиксировалось повышенное систолическое давление.

Специалисты посоветовали спать ночью от семи до девяти часов и укладываться спать не позже 11 часов вечера. При этом выключать все гаджеты и зашторивать окна - отдыхать рекомендуется в полной темноте.

Именно при таких условиях в организме вырабатывается гормон мелатонин, нормальный уровень которого в том числе защищает человека от опасного ультрафиолетового излучения и препятствует развитию рака кожи.

Общество Здоровье
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