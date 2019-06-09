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Рубрика: Власть

МИД РФ: США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и КНР

Текст: Константин Волков

США намерены сделать все возможное, чтобы ослабить отношения Москвы и Пекина, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Россия 1" 9 июня.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Вашингтон постарается сделать все для того, чтобы взаимодействие между Москвой и Пекином ослабить как минимум - все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы и планы - они уже реализуются", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, на Западе "очень испугались" взаимоотношений России и КНР.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию 5-7 июня. Сначала он встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем стал почетным гостем Петербургского международного экономического форума.

Как заявил Си в своем выступлении на форуме, Россия и Китай поддерживают друг друга, а отношения двух стран переживают наилучший период.

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