На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком

На досрочные выборы в Верховную раду запрещенные в РФ украинские националистические партии "Свобода", "Национальный корпус", "Правый Сектор", Государственническая Инициатива Яроша, Организация украинских националистов (ОУН) и Конгресс украинских националистов пойдут единым блоком.

Возглавит этот общий список лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, сообщает издание Корреспондент. В первую пятерку списка также вошли глава Национального корпуса Андрей Белецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады VII созыва Руслан Кошулинский.

В первой десятке списка также представлены известные в медиапространстве лица: народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба Национальные корпуса Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции Свобода в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.

Напомним, что ранее в воскресенье первую двадцатку списка обнародовала пропрезидентская партия "Слуга народа". Первым в списке значится ее председатель Дмитрий Разумков. Кроме того, первую десятку списка своей партии "Европейская солидарность" представил экс-президент Украины Петр Порошенко, который занял первую строчку в списке.