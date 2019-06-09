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09.06.2019 19:03
Рубрика: В мире

На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком

Текст: Андрей Васильев

На досрочные выборы в Верховную раду запрещенные в РФ украинские националистические  партии "Свобода", "Национальный корпус", "Правый Сектор", Государственническая Инициатива Яроша, Организация украинских националистов (ОУН) и Конгресс украинских националистов пойдут единым блоком.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Возглавит этот общий список лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, сообщает издание Корреспондент. В первую пятерку списка также вошли глава Национального корпуса Андрей Белецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады VII созыва Руслан Кошулинский.

В первой десятке списка также представлены известные в медиапространстве лица: народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба Национальные корпуса Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции Свобода в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.

Напомним, что ранее в воскресенье первую двадцатку списка обнародовала пропрезидентская партия "Слуга народа". Первым в списке значится ее председатель Дмитрий Разумков. Кроме того, первую десятку списка своей партии "Европейская солидарность" представил экс-президент Украины Петр Порошенко, который занял первую строчку в списке.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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