Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду

Украинская партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов на выборах в Верховную Раду в мажоритарных округах. Отметим, что в этом списке нет давних друзей и единомышленников президента Владимира Зеленского по студии "Квартал 95", как изначально предсказывали некоторые эксперты.

Возглавляет список председатель партии Дмитрий Разумков. В первую тройку также вошли представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук и юрист Ирина Венедиктова, сообщает "112 Украина".

Всего на съезде партии, который прошел в воскресенье, были определены 100 кандидатов от "Слуги народа". По некоторым данным, во время выборов, которые запланированы на 21 июля, эта партия может рассчитывать приблизительно на 25 процентов голосов в Раде, которая состоит из 450 депутатов.

Итак, в первую двадцатку также вошли волонтер Давид Арахамия, эксперт по антикоррупционной политике Галина Янченко, главный IT-специалист команды, советник Зеленского Максим Федоров, руководитель штаба нынешнего президента Украины Александр Корниенко, эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская, генеральный директор принадлежащего олигарху Коломойскому телеканала "1+1" Александр Ткаченко, украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпиады 2016 года Жан Беленюк.

Дальше идут по списку известные специалисты-профессионалы, которые смогут заняться в Раде законотворческой деятельностью: Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования; Владислав Криклий, кандидат экономических наук; Елена Шуляк, эксперт в области девелопмента и строительства; Дмитрий Наталуха, общественный и политический деятель; Елизавета Ясько, правозащитник, кинопродюсер; Алексей Оржель, эксперт в области топливно-энергетического комплекса; Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики; Михаил Радуцкий, эксперт в области медицины, врач; Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем; Даниил Гетманцев, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.

По данным издания "Корреспондент", членами партии "Слуга народа" уже выразили желание стать более 20 тысяч украинцев.

Между тем

Экс-президент Петр Порошенко 9 июня представил первую десятку списка депутатов на выборы от своей партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), в котором он идет под первым номером. Список кандидатов, которые не определены в номерном порядке, еще должен утвердить съезд партии. Известно, что второе место в списке отдано нынешнему спикеру Верховной Рады и активному участнику госпереворота на Украине 2014 года Андрею Парубию. В первой пятерке также представлены первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина. Обращает на себя внимание присутствие в десятке двух представителей крымских татар. Это небезызвестный Мустафа Джемилев, а также заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Также в список вошли командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.