Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду

Новости

Орешкин предупредил о последствиях для США из-за торговой войны с Китаем 14:55
В московском метро из-за жары начали раздавать воду 14:38
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве 14:27
СМИ сообщили о переходе Дзагоева из ЦСКА в мексиканский клуб 14:19
Активисты Демпартии Молдавии забросали индейками резиденцию Додона 14:17
В Томской области в ДТП погибли водитель и пешеход 14:16
Двух пострадавших в ДТП в Сочи вертолетом доставят в Краснодар 14:05
В Госдуме прокомментировали повышение штрафов за повторную кражу электричества 14:03
СК и Ространснадзор начали проверки после ДТП с автобусами в Сочи 13:53
Что случилось с Lada Granta Sport за шесть лет эксплуатации 13:35
Появилось видео с борта самолета, экстренно севшего в Пулково 13:34
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области 13:22
В Перми рецидивист присвоил и продал всю технику из съемной квартиры 13:14
Уральский культурный форум завершился парадом духовых оркестров 13:09
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре 12:55
Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы 12:54
Парламент Молдавии обратился к мировому сообществу и ООН 12:50
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2018 год 12:46
США разместили в Польше новое оружие 12:32
Для помощи пострадавшим в ДТП в Сочи направили вертолет санавиации 12:24
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26 11:49
Рапота: В России белорусов любят. Это хорошая основа для общего будущего 11:40
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи 11:39
В Калифорнии выиграли в лотерею 530 миллионов долларов 11:24
В Боснии и Герцеговине готовился теракт в отношении сербских лидеров 11:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
09.06.2019 14:46
Рубрика: В мире

Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду

Текст: Андрей Васильев
Украинская партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов на выборах в Верховную Раду в мажоритарных округах. Отметим, что в этом списке нет давних друзей и единомышленников президента Владимира Зеленского по студии "Квартал 95", как изначально предсказывали некоторые эксперты.
Фото: Анна Марченко/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС
Фото: Анна Марченко/ТАСС

Возглавляет список председатель партии Дмитрий Разумков. В первую тройку также вошли представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук и юрист Ирина Венедиктова, сообщает "112 Украина".

Всего на съезде партии, который прошел в воскресенье, были определены 100 кандидатов от "Слуги народа". По некоторым данным, во время выборов, которые запланированы на 21 июля, эта партия может рассчитывать приблизительно на 25 процентов голосов в Раде, которая состоит из 450 депутатов.

Фото: Photoxpress
Парламент Украины готовит импичмент избранному президенту

Итак, в первую двадцатку также вошли волонтер Давид Арахамия, эксперт по антикоррупционной политике Галина Янченко, главный IT-специалист команды, советник Зеленского Максим Федоров, руководитель штаба нынешнего президента Украины Александр Корниенко, эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская, генеральный директор принадлежащего олигарху Коломойскому телеканала "1+1" Александр Ткаченко, украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпиады 2016 года Жан Беленюк.

Дальше идут по списку известные специалисты-профессионалы, которые смогут заняться в Раде законотворческой деятельностью: Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования; Владислав Криклий, кандидат экономических наук; Елена Шуляк, эксперт в области девелопмента и строительства; Дмитрий Наталуха, общественный и политический деятель; Елизавета Ясько, правозащитник, кинопродюсер; Алексей Оржель, эксперт в области топливно-энергетического комплекса; Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики; Михаил Радуцкий, эксперт в области медицины, врач; Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем; Даниил Гетманцев, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.

По данным издания "Корреспондент", членами партии "Слуга народа" уже выразили желание стать более 20 тысяч украинцев.

Между тем

Экс-президент Петр Порошенко 9 июня представил первую десятку списка депутатов на выборы от своей партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), в котором он идет под первым номером. Список кандидатов, которые не определены в номерном порядке, еще должен утвердить съезд партии. Известно, что второе место в списке отдано нынешнему спикеру Верховной Рады и активному участнику госпереворота на Украине 2014 года Андрею Парубию. В первой пятерке также представлены первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина. Обращает на себя внимание присутствие в десятке двух представителей крымских татар. Это небезызвестный Мустафа Джемилев, а также заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Также в список вошли командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду
В московском метро из-за жары начали раздавать воду