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Названы худшие ремейки в истории кино

Новости
    09.06.2019, 17:59
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Роллербол" (2002). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Роллербол" (2002). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Роллербол" (2002). Фото: kinopoisk.ru

Зарубежные аналитики из 24/7 Wall Street расставили в ранжир полсотни киноремейков. Их иллюстрированный список приводит издание USA Today, поясняя, что чарт основывался на оценках, выставленных фильмам пользователями агрегаторов IMDb и Rotten Tomatoes.

Возглавляет античарт футуристически-драматический спортивный боевик 2002 года режиссера Джона Мактирнана "Роллербол" - с Жаном Рено, звездой "Американского пирога" Крисом Кляйном и рэпером ЛЛ Кул Джеем. Ремейк одноименной ленты 1975 года, в основе которой - рассказ Уильяма Гаррисона, феерично провалился в прокате, собрав менее 26 миллионов долларов. Притом, что картина обошлась студии в без малого сто миллионов.   

Фото: kinopoisk.ru
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Вторая строчка прискорбного списка - лауреат "Золотой малины", музыкальная мелодраматическая комедия Дэвида Келлога 1991 года "Холодный как лед" - ремейк "Дикаря" с Марлоном Брандо 1953-го. Бюджет картины, в которой снялись белый рэпер Ванилла Айс и супермодель Наоми Кэмпбелл, составил шесть миллионов долларов, но прокат даже их не смог отбить - сборы опуса едва перевалили за миллион. 

Третье место - мелодрама Гая Ричи 2002 года "Унесенные" с Мадонной, бывшей супругой режиссера. "Унесенные" - ремейк итальянского фильма 1974 года. Десять миллионов бюджет, два миллиона кассы и пять "Золотых малин" - в номинациях за худший фильм, худшую женскую роль, худшую режиссуру, худший ремейк или сиквел, а также худший экранный дуэт.

Четвертое - фантастический драматический триллер 2014 года с Николасом Кейджем "Оставленные". После премьеры которого критики начали склоняться к идее, что это дно карьеры Кейджа. Оригинальный канадский фильм, где в основе - одноименная книга Тима ЛаХэя и Джерри Дженкинса, давшая начало циклу, назывался в российской локализации "Формула Эдема", вышел в 2000 году и тоже не особо блистал. 

Забегая, отметим, что Кейдж занял и шестую строчку списка - с "Горящим человеком" 2006 года, ремейком культовой ленты 1973-го.

Пятое место - "Туман" 2005-го с Мэгги Грэйс и Сэльмой Блэр. "Перепевка" "Тумана" 1980 года Джона Карпентера. При этом изначально самому Карпентеру было предложено занять место постановщика ремейка, но мэтр ответил, что не видит в этом смысла, поскольку оригиналом доволен.       

Далее - "Фантастическая четверка" 2015 года, "Выпускной" 2008-го и замыкающий первую десятку "Крик в общаге" 2009-го.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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