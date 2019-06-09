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09.06.2019 23:55
Рубрика: В мире

Пушков: Никаких оснований для роспуска парламента в Молдавии нет

Текст: Андрей Васильев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал события в Молдавии. Российский сенатор заявил о том, что в этой стране был незаконно распущен парламент и объявлены новые выборы. Недавние выборы в стране были законными и признаны всеми, отметил Пушков.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По его словам, в качестве нападок на президента "использована карманная организация", которая сама лишила себя легитимности своим заказным решением.

"Конституционный суд Молдавии, обслуживающий одну партию и одного олигарха, сам неконституционен", - написал сенатор на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что в воскресенье Конституционный суд (КС) Молдавии вынес решение о временной передаче полномочий главы государства теперь уже фактическому экс-премьеру Павлу Филиппу, тем самым дав ему право для того, чтобы распустить парламент и назначить на 6 сентября дату досрочных выборов.

КС также признал незаконным избрание молдавскими депутатами нового правительства страны во главе с Майей Санду.

В мире экс-СССР Молдавия Выборы в Молдавии
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