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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен - синоптики прогнозируют, что аномальная жара будет держаться в столице и в воскресенье, и в понедельник. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно прогностической карте метеорологов, "оранжевый" уровень введен из-за очень высокой температуры - предупреждение распространяется как на Москву, так и на Московскую область.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за жары

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна и имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Выше только "красный" уровень, при котором возможны крупные разрушения и катастрофы.

Напомним, в последние дни в российской столице отмечается не по сезону жаркая погода - столбики термометров держатся у 30-градусной отметки и выше. В воскресение в Москве температура в районе 30…32 градусов, а в понедельник синоптики обещают до 28 градусов. Это выше климатической нормы для начала июня на 7-8 градусов.

В субботу в столице также объявлялся оранжевой уровень погодной опасности.


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