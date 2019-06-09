СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Уфе

По факту стрельбы около автовокзала в центре Уфы возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, 25-летний мужчина подозревается в убийстве и в покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, 9 июня около Южного автовокзала подозреваемый из-за денежного долга несколько раз выстрелил из карабина в потерпевшего и его подругу, находившихся в салоне автомобиля "Лада Приора".

- Мужчина скончался на месте, женщина была экстренно госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь, - отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщала "РГ", пострадавшая женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Она госпитализирована в больницу.

Следователи подчеркнули, что подозреваемый пытался скрыться с места преступления на машине. Его удалось оперативно задержать. При нем силовики обнаружили охотничье ружье. Решается вопрос о его аресте.