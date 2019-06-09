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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболисты сборной России посвятили победу над Сан-Марино Газинскому

Текст: Михаил Сухарев

Игроки сборной России по футболу после разгромной победы над сборной Сан-Марино со счетом 9:0 записали видеообращение к травмированному полузащитнику "Краснодара" Юрию Газинскому, в котором посвятили победу ему. Об этом футболист написал в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Травму плеча Газинский получил 3 июня в первом тайме матча против "Чертаново", с которым сборная России играла в рамках подготовки к отбору Чемпионата Европы 2020.

- Парни, с победой! Дзюба, с покером! Федя, с дублем! Бара, с дебютом! Мира и Кудряш, с голиком! Спасибо большое за поддержку, - написал Газинский под опубликованным видеороликом с посвящением от игроков сборной.

Как сообщалось, в матче 8 июня против Сан-Марино Артем Дзюба забил четыре мяча, а победа со счетом 9:0 стала самой результативной в истории сборной России.

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