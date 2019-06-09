Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети разместили видео, снятое после столкновения двух туристических автобусов с пассажирами в Адлерском районе Сочи. На записи видно, что в ДТП пострадали большой автобус Yutong и микроавтобус Mercedes. При этом немецкий автомобиль от удара перевернулся на бок.

Судя по видеозаписи, место аварии отгородили дорожными конусами, движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Вокруг места ДТП работают спасатели, медики и следователи, припаркованы несколько карет скорой помощи и реанимации, а также пожарные машины.

Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок. Как ранее сообщала "РГ", все пострадавшие госпитализированы. Угрозы для их жизни нет.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не уступил дорогу.