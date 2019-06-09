В Сочи уточнили состояние пострадавших в ДТП с туристическими автобусами

В мэрии Сочи рассказали, что угрозы жизни для пострадавших в ДТП с двумя туристическими автобусами нет.

- Все, кому нужна была помощь, находятся в больницах. По сообщениям главврачей, угрозы жизни ни для кого нет, все получили первую медицинскую помощь и находятся под наблюдением, - рассказали "РГ" в мэрии Сочи.

Тем временем, в ГУ МВД региона подтвердили, что в результате аварии пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Как сообщалось, в Адлерском районе Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической рано утром столкнулись два туристических автобуса. По предварительным данным, один из них нарушил правила и не уступил дорогу. Для транспортировки пострадавших выезжали 15 карет скорой помощи.