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09.06.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи уточнили состояние пострадавших в ДТП с туристическими автобусами

Текст: Михаил Сухарев

В мэрии Сочи рассказали, что угрозы жизни для пострадавших в ДТП с двумя туристическими автобусами нет.

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- Все, кому нужна была помощь, находятся в больницах. По сообщениям главврачей,  угрозы жизни ни для кого нет, все получили первую медицинскую помощь и находятся под наблюдением, - рассказали "РГ" в мэрии Сочи.

Тем временем, в ГУ МВД региона подтвердили, что в результате аварии пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Как сообщалось, в Адлерском районе Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической рано утром столкнулись два туристических автобуса. По предварительным данным, один из них нарушил правила и не уступил дорогу. Для транспортировки пострадавших выезжали 15 карет скорой помощи.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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