Семь человек пострадали при пожаре в тюменской колонии

При пожаре в исправительной колонии №1 в Тюмени пострадало семь человек, сообщает ТАСС.

Помощь медиков понадобилась отравившимся продуктами горения и получившим термоингаляционную травму. Из семи человек пятерым госпитализация не потребовалась, один человек был выписан из отделения токсикологии позже. Еще один пострадавший находится в реанимации.

Пожар случился сегодня ночью. По данным МЧС, возгорание произошло в кирпичном одноэтажном здании. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь был ликвидирован за 20 минут. На тушении работало шесть звеньев, три единицы техники. В ходе тушения из здания были эвакуированы 17 человек. По предварительным данным, причина ЧП – возгорание электропроводки.