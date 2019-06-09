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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семь человек пострадали при пожаре в тюменской колонии

Текст: Наталия Швабауэр

При пожаре в исправительной колонии №1 в Тюмени пострадало семь человек, сообщает ТАСС.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Помощь медиков понадобилась отравившимся продуктами горения и получившим термоингаляционную травму. Из семи человек пятерым госпитализация не потребовалась, один человек был выписан из отделения токсикологии позже. Еще один пострадавший находится в реанимации.

Пожар случился сегодня ночью. По данным МЧС, возгорание произошло в кирпичном одноэтажном здании. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь был ликвидирован за 20 минут. На тушении работало шесть звеньев, три единицы техники. В ходе тушения из здания были эвакуированы 17 человек. По предварительным данным, причина ЧП – возгорание электропроводки.

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