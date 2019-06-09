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09.06.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Тюмени произошел пожар в колонии

Текст: Наталия Швабауэр (Тюмень)

В центре Тюмени произошел пожар в кирпичном одноэтажном здании на территории исправительной колонии №1. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Сообщение о задымлении в МЧС поступило в ночь с субботы на воскресенье: в 00.25 часов по местному времени. Площадь возгорания составила пять квадратных метров при общих размерах здания 10 на 30 метров. Силами нескольких звеньев МЧС огонь удалось локализовать уже через 15 минут, еще пять ушло на ликвидацию открытого горения.

Предварительная причина ЧП - возгорание электропроводки. Пожарные эвакуировали 17 человек. Официальной информации о пострадавших нет.

На Урале это уже второй за выходные пожар в исправительном учреждении. Как ранее сообщала "РГ", в субботу утром на территории колонии в поселке Гари Свердловской области произошел пожар на площади две тысячи квадратных метров. Сгорели три жилых барака для заключенных и склад. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку противопожарной безопасности на территории тюрьмы.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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