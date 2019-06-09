Перелеты из одного региона в другой, минуя Москву, будут обходиться авиакомпаниям дешевле - для них устанавливается нулевая ставка НДС. Долгожданный закон об этом публикует "Российская газета". Он вступит в силу через месяц.

Нулевая ставка налога будет действовать бессрочно для всех внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа, если пункт отправления и пункт назначения находятся вне Московской области и Москвы и самолет не залетает по пути в столичные аэропорты.

Пока для всех внутрироссийских пассажирских авиаперевозок действует ставка НДС 10 процентов. Нулевая ставка установлена только для некоторых маршрутов, среди которых полеты в Крым, в Калининградскую область и на Дальний Восток. Для них нулевая ставка будет применяться и дальше, несмотря на то что самолеты летают из Москвы.

Региональным авиакомпаниям новый закон позволит экономить 9,5 миллиарда рублей ежегодно, эти средства помогут покрыть им рост издержек на топливо. Межрегиональные перелеты эффективнее, чем стыковочные рейсы через Москву. Полет проходит быстрее, значит, оборачиваемость воздушных судов выше, обслуживание в региональных аэропортах дешевле, чем в столичных, поясняет замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Налоговые льготы подтолкнут авиакомпании к пересмотру сети своих маршрутов - появится больше рейсов между регионами - и дадут им возможность делать более привлекательной цену билета, считает Квон. Эффект от нового закона проявится в течение нескольких лет, полагает он.