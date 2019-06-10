Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 123-ФЗ "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N1, ст. 10; N28, ст. 2886; 2004, N27, ст. 2711; N34, ст. 3517; N35, ст. 3607; N45, ст. 4377; 2005, N30, ст. 3101, 3128, 3129, 3130; N52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436; 2007, N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5417, 5432; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5749; 2009, N 48, ст. 5731; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1746; N 31, ст. 4198; N45, ст. 5750; N48, ст. 6250; 2011, N30, ст. 4593; N45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; 2012, N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6751; 2013, N 23, ст. 2866; N30, ст. 4049; N40, ст. 5038; N48, ст. 6165; 2014, N23, ст. 2936; N48, ст. 6660, 6663; 2015, N1, ст. 5; N14, ст. 2023; N48, ст. 6689; 2016, N 1, ст. 6; N22, ст. 3098; N26, ст. 3856; N27, ст. 4181; N 49, ст. 6844, 6851; 2017, N 11, ст. 1534; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, N 27, ст. 3942; N 32, ст. 5095, 5096; N 47, ст. 7126; N 53, ст. 8419; 2019, N 18, ст. 2225) следующие изменения:

1) в статье 164:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 43 следующего содержания:

"43) услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления, пункт назначения пассажиров и багажа, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки в случае их наличия расположены вне территории Московской области и территории города федерального значения Москвы;";

б) в подпункте 6 пункта 2 слова "41 и 42" заменить словами "41, 42 и 43";

2) в статье 165:

а) дополнить пунктом 64 следующего содержания:

"64. При реализации услуг, предусмотренных подпунктом 43 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов в налоговые органы представляется реестр перевозочных документов по перевозке пассажиров и багажа, определяющих маршрут перевозки, с указанием в нем номеров перевозочных документов, пунктов отправления, пунктов назначения, а также всех промежуточных пунктов маршрута перевозки в случае их наличия, даты оказания услуг, стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа.";

б) в пункте 15:

абзац первый после цифр "42," дополнить цифрами "43,";

абзац девятый после цифр "62" дополнить цифрами ", 64";

абзац двенадцатый после цифр "62" дополнить цифрами ", 64".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В. Путин