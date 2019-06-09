За муниципальными общедоступными каналами закрепили "22-ю кнопку". Закон об этом публикует "Российская газета".

Документ был разработан, чтобы поддержать телеканалы, транслирующие местные новости. С учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие небольшие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей завышают расценки на вещание в своих сетях (назывались оценки, что за попадание в "кабель" приходится платить от 400 тысяч до 4,5 миллиона рублей) и предъявляют другие невыполнимые условия. Теперь в каждом муниципальном образовании будет выбираться один местный обязательный общедоступный телеканал. Его контент должен содержать не менее 75 процентов национальной продукции. Не менее 20 процентов от общего времени вещания телеканала должны составлять программы, освещающие тематику местного значения. Такие критерии позволят допускать к отбору, который будет осуществлять Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию (работает при Роскомнадзоре), телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной проблематики. Операторы кабельных сетей будут обязаны транслировать муниципальные телеканалы на "22-й кнопке". Таким образом, граждане не потеряют доступ к местным новостям. Ранее был принят закон, включающий региональные телеканалы - по одному в каждом субъекте РФ - в перечень обязательных общедоступных каналов. За ними закрепили "21-ю кнопку".