Новости

Названы худшие ремейки в истории кино 17:59
Один человек пострадал при аварийной посадке Ан-2 в Бурятии 17:53
МИД РФ: США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и КНР 17:51
Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая 17:27
В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2 17:23
Фото: "Звездный Лорд" Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера 17:17
Семь человек пострадали при пожаре в тюменской колонии 17:12
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку 16:59
Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота" 16:53
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии 16:49
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве 16:37
Борис Джонсон отказался оплачивать выход Британии из ЕС 16:33
Лидер "Хора Турецкого" пообещал посетить II Европейские игры 16:30
Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске 16:25
В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте 16:22
В Соль-Илецке группа неизвестных расстреляла мужчину 16:17
Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов 16:13
В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина 15:55
Песков назвал отличительную черту партнерства России и Китая 15:54
Глава МВФ призвала прекратить торговые войны 15:27
Водолазы обезвредили 30 боеприпасов в акватории Черного моря 15:22
Названы главные угрозы для человечества 15:20
Футболисты сборной России посвятили победу над Сан-Марино Газинскому 15:17
Ракетный комплекс "Утес" в Крыму назвали "убийцей кораблей" 15:09
Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложными 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
09.06.2019 17:12
Рубрика: Экономика

Пульт назначения

За муниципальными телеканалами закрепили "22-ю кнопку"
Текст: Юлия Кривошапко
За муниципальными общедоступными каналами закрепили "22-ю кнопку". Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ был разработан, чтобы поддержать телеканалы, транслирующие местные новости. С учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие небольшие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей завышают расценки на вещание в своих сетях (назывались оценки, что за попадание в "кабель" приходится платить от 400 тысяч до 4,5 миллиона рублей) и предъявляют другие невыполнимые условия. Теперь в каждом муниципальном образовании будет выбираться один местный обязательный общедоступный телеканал. Его контент должен содержать не менее 75 процентов национальной продукции. Не менее 20 процентов от общего времени вещания телеканала должны составлять программы, освещающие тематику местного значения. Такие критерии позволят допускать к отбору, который будет осуществлять Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию (работает при Роскомнадзоре), телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной проблематики. Операторы кабельных сетей будут обязаны транслировать муниципальные телеканалы на "22-й кнопке". Таким образом, граждане не потеряют доступ к местным новостям. Ранее был принят закон, включающий региональные телеканалы - по одному в каждом субъекте РФ - в перечень обязательных общедоступных каналов. За ними закрепили "21-ю кнопку".

Где и как будет работать аналоговое телевидение
Экономика Отрасли Связь Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду