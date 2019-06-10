Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в статью 321 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст. 3535; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 27, ст. 4213) следующие изменения:

1) часть первую дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) муниципальные обязательные общедоступные телеканалы.";

2) часть пятую дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее семидесяти пяти процентов национальной продукции средства массовой информации, не менее двадцати процентов от общего времени вещания которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения, и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.";

3) часть шестую изложить в следующей редакции:

"В каждом субъекте Российской Федерации выбирается один обязательный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации, в каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал. Правила выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации и правила выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 6162; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4213; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8453, 8455; 2019, N 18, ст. 2214) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 191:

а) абзац первый после слов "трансляция обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов" дополнить словами "(за исключением муниципального обязательного общедоступного телеканала)";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Прием оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов сигнала, посредством которого осуществляется трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала, осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области связи.";

2) в пункте 4 статьи 46:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Муниципальный обязательный общедоступный телеканал транслируется оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22 позиции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

б) абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин