Сколько человек удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

В России продолжается основная волна ЕГЭ-2019. Но уже 522 участника попались на нарушениях. Причем у 223 из них во время ЕГЭ были мобильники, у 219 - шпаргалки. Всех, кто пытался жульничать и сдавать нечестно, удалили с экзамена. Их результаты были аннулированы.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости