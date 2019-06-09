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Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
09.06.2019 14:35
Рубрика: Общество

Сколько человек удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

Текст: Ксения Колесникова
В России продолжается основная волна ЕГЭ-2019. Но уже 522 участника попались на нарушениях. Причем у 223 из них во время ЕГЭ были мобильники, у 219 - шпаргалки. Всех, кто пытался жульничать и сдавать нечестно, удалили с экзамена. Их результаты были аннулированы.
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

Как сообщили "РГ" в Рособрнадзоре, после экзаменов выпускники выложили в интернет 14 контрольных измерительных материалов ЕГЭ с заданиями. Их принадлежность конкретным участникам установлена. Этого тоже делать было нельзя.

- Нарушения не носят массовый характер, - заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов. - Но находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение. Результаты всех, кто нарушил правила проведения госэкзамена, аннулированы. Они смогут пересдать эти предметы только на следующий год.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Напомним, основной период ЕГЭ-2019 стартовал 27 мая. Закончится он 1 июля. Выпускники уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории, химии, русскому языку, физике и иностранным языкам. 

Завтра, 10 июня, ребята будут писать самый массовый предмет по выбору - обществознание. 13 июня, в четверг - биологию и информатику. После этого предполагается несколько резервных дней для тех, кто заболел или не смог прийти в основной день по другой уважительной причине.

- Продолжается анализ видеозаписей с экзаменов и отработка меток, сделанных онлайн-видеонаблюдателями, - подчеркивает Рособрнадзор. - Продолжает работать "телефон доверия ЕГЭ" +7 (495) 104 68 38, по которому можно сообщить о любых нарушениях. Все сообщения оперативно отрабатываются.

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