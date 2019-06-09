В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливо

В Беларуси с 9 июня снизились розничные цены на некоторые виды горючего для автомобилей. Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.

Таким образом стоимость бензина АИ-95 и ДТ-К5 составит 1,68 белорусских рубля за литр или 52,22 российского рубля, или 0,8 доллара США. Стоимость литра бензина АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро осталась без изменений: 1,58 белорусского рубля (49,11 российского рубля) и 1,9 белорусского рубля (59,06 российского рубля) соответственно.

Как сообщает концерн "Белнефтехим", удешевление розничных цен на автомобильное топливо связано "со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ".

Отметим, что с начала года розничные цены на топливо в Беларуси повышались 15 раз на одну белорусскую копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось необходимостью компенсировать затраты НПЗ на приобретение сырья.