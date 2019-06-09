В Кремле назвали дату "Прямой линии с Владимиром Путиным". Общение с народом начнется в полдень 20 июня.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". На сайте программы и в эфире Общественного телевидения России будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Глава государства ответит на вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни, а также международной обстановки.

Чтобы задать вопрос, нужно отправить СМС или ММС, или обратиться через сайт программы, или воспользоваться специальным мобильным приложением. Через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" также можно отправить текстовый вопрос или записать видеообращение. На видеосвязь с главой государства можно выйти в прямом - через приложения "Москва - Путину" и "ОК Live".

Вопросы принимаются с сегодняшнего дня - с 8:00 по московскому времени и до окончания программы 20 июня. Прозвучат наиболее интересные и актуальные.

Телефон Единого центра обработки сообщений - 8-800-200-40-40, с городских и мобильных телефонов - бесплатно. Из-за границы можно воспользоваться номерами: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

SMS и MMS-вопросы можно отправлять на номер 0-40-40 - но лишь только с телефонов российских операторов, и тоже бесплатно. Задать вопрос можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), где также приводится информация о "Прямой линии", способах связи и архив программ.

"С 9 июня вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Адреса групп в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.