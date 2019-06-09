В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая несколько дней плотно общались: в Москве провели переговоры, пообщались на торжественном госприеме в Грановитой палате и посетили зоопарк, а в Санкт-Петербурге несколько часов катались на катере по Неве, поднялись на крейсер "Аврора", осмотрели Эрмитаж и до поздней ночи проговорили за неформальным ужином.

"Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких "изюминок". И для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной, любимый город", - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Во время таких разговоров, таких поездок речь идет зачастую об очень важных вещах, касающихся и двусторонних отношений, и международных дел. Иногда согласовываются позиции по самым ответственным вопросам международной повестки", - объяснил представитель Кремля. "Иногда такие беседы становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры", - добавил он.

