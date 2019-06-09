За год водители получили 105 миллионов "писем счастья"

Советник председателя Госдумы Владимир Плигин в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что за год должностными лицами ГИБДД принято более 130 миллионов штрафов о привлечении различных лиц к административной ответственности.

"Подавляющее большинство нарушений правил дорожного движения зафиксированы камерами автоматической видеофиксации, - подчеркнул Владимир Плигин. - В прошлом году водители получили 105 миллионов так называемых "писем счастья": постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Получается, что более 80 процентов из 130 миллионов штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД на граждан, вынесено за нарушения, зафиксированные видеокамерами.

Кроме того, Плигин рассказал, что в утвержденной правительством страны концепции нового КоАП предусмотрен принцип справедливости.

"Именно через принцип справедливости мы должны подходить к пониманию вопросов административной ответственности, - сказал он. - Существуют и какие-то базовые представления о справедливости, принятые в конкретном обществе. Санкция должна отличаться справедливостью в общественном представлении, тогда она становится понятной и приемлемой для граждан, и только в том случае играет профилактическую роль. Задача Кодекса об административных правонарушениях не увеличивать количество штрафов, а предотвращать негативные проявления в обществе, в конечном счете - защищать каждого человека. Пассажира - от гибели на дороге в результате лихачества какого-то водителя. Прохожего - от агрессии со стороны недостаточно культурных сограждан. Жителя многоквартирного дома - от опасного самовольного ремонта соседей. И так далее, и тому подобное. На практике не раз приходилось наблюдать отторжение общества к тому или иному правилу, введенному законодательно".

"Только когда общество понимает и принимает правило, данная норма начинает массово выполняться, и достигаются цели профилактики. Поэтому правительство привлекло к разработке концепции нового КоАП широкие круги специалистов, в том числе представителей науки, и в дальнейшем работа над проектом будет вестись в условиях широкой общественной дискуссии, чтобы достичь консенсуса", - отметил Владимир Плигин.

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