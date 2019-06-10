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10.06.2019 13:02
Рубрика: Экономика

18 июня Госдума может поправить бюджет 2019 года

Текст: Татьяна Замахина

Комитет Госдумы одобрил проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год. Нижняя палата парламента готовится рассмотреть законопроект в первом чтении 18 июня.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Согласно поправкам, профицит федерального бюджета в нынешнем году составит 1 трлн 881 млрд рублей. Это на 50,9 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня, что обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов, объяснил депутатам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

При этом объем доходов достигнет 20,174 трлн рублей, по сравнению с прежней редакцией он увеличивается на 205,6 миллиарда рублей. Объем расходов составит 18,293 трлн рублей (траты бюджета увеличиваются на 256,5 млрд рублей) Прогнозируемый объем ВВП - 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.

Объем государственного внешнего долга планируется сократить до 64,3 млрд долларов.

Законопроект принципиально не меняет основных доходов и расходов, и структуры расходов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он сообщил, что в целом его ведомство согласно с прогнозом доходов и уточнением расходов. "Мы в своем заключении привели ряд замечаний. Остаются зоны риска, но это близко к ожидаемым цифрам. Это не мешает рассмотрению бюджета в первом чтении", - отметил Кудрин.

Фото: iStock
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на ипотеку

О сути важных социальных поправок рассказал глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

- В первую очередь, это реализация Послания президента в части оказания помощи семьям в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего ребенка, - заявил он. - Огромные средства - 36 млрд - выделяются на завершение строительства недостроенных многоквартирных домов для помощи обманутым дольщикам. 4,3 млрд рублей выделяются на софинансирование региональных доплат к пенсиям.

По словам главы комитета, готовящиеся поправки в бюджет - это не фундаментальные изменения, а точечная настройка по тем вопросам и проблемам, которые выявляются в ходе исполнения бюджета.

Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что поправками предлагается оказать дополнительную поддержку регионам, увеличить расходы на транспортную инфраструктуру, а также определены источники для финансирования реализации задач, поставленных президентом в Послании.

Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Счетная палата Законопроекты и комментарии Бюджет 2018-2020
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