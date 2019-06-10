У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.06.2019,  
12:10
Текст:  Руслан Мельников

Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Этот инцидент, произошедший в Восточно-Китайском море, в эфире НСН прокомментировал экс-начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов.

"Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко. Люди получили законный отдых на переходе, загорают: человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою" - описал он сложившуюся ситуацию.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

Адмирал отметил, что вахту в мирное время на переходе в плановом режиме несет часть команды, другая часть - готовится к вахте, а остальные имеют право на отдых.

"Не война же", - подчеркнул Валентин Селивано.

Напомним, ранее журналист Владимир Соловьев также оценил реакцию российских моряков. "Вот это выдержка!" - прокомментировал он.

Россияне вызвали восхищение и у западных пользователей интернета. "Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!", - написал в соцсетях один из них.

Напомним, американский ракетный крейсер США неожиданно пересек курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на расстоянии 50 метров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Republic of Korea Armed Forces/ Wikimedia.org
Новую систему ПВО Ирана показали в действии 09.06.2019
США разместили в Польше новое оружие 09.06.2019
60 лет назад с подлодки запустили первую почтовую ракету 09.06.2019
ВМФ России
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео 07.06.2019
Крейсер США "подрезал" российский корабль в Восточно-Китайском море 07.06.2019
корабли
Корабль ТОФ "Смерч" с ракетами "Уран" вышел на ходовые испытания 07.06.2019
Новые ракетные корабли поступят на вооружение армии в ближайшее время 05.06.2019