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Рубрика: Экономика

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"Аэрофлот" отмечен престижной международной премией World Travel Awards 2019
Текст: Лариса Розова
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
"Аэрофлот" второй год подряд победил сразу в трех номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards - "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию". Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Торжественная церемония награждения этой премией по региону Европа состоялась 8 июня в г. Фуншал, столице португальского острова Мадейра - знаменитого мирового курорта и признанной жемчужины Атлантики.
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

Премией World Travel Awards отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

Награды World Travel Awards в категориях "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" в очередной раз подтверждают репутацию "Аэрофлота" как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе.

"Аэрофлот" уверенно лидирует на рынке авиаперевозок в различных регионах мира

Еще один трофей - "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" - свидетельство долгосрочного закрепления "Аэрофлота" в роли ведущего игрока на транзите Европа - Азия. Экспансия на этом рынке - самом свободном и конкурентном в мире - стратегический приоритет и один из драйверов роста ведущей российской авиакомпании.

"Аэрофлот" уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке авиаперевозок в различных регионах мира, что подтверждает ряд важных международных наград и премий, полученных только в этом году.

"Аэрофлот" в третий раз подряд был признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии ведущего в мире оценщика брендов Brand Finance. Американская авиационная ассоциация АРЕХ отметила "Аэрофлот" как авиакомпанию с самыми комфортабельными креслами в Европе.

На азиатском векторе в начале 2019 года "Аэрофлот" впервые был признан "Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой" в рамках китайской премии Stars Awards. А почетное звание самой любимой иностранной авиакомпании в Китае от Flyer Award 2019 было присвоено "Аэрофлоту" уже в третий раз.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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