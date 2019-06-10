Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: лосиха научила сына правильно переходить дорогу 09:12
Что случилось с Lada Granta Sport за шесть лет эксплуатации 09.06.2019
"Безумная идея". Как УАЗ пытался поднять автомобиль в воздух 09.06.2019
Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus 08.06.2019
10.06.2019 10:25
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ ждут миллиардные вливания

Текст: Евгений Костин
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

"Ростех" продаст часть своих акций АвтоВАЗа партнёру по Альянсу - компании Renault. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова.

Таким образом, доля "Ростеха" в СП снизится с 33% до 25%. Вырученные от продажи акций деньги пойдут на развитие АвтоВАЗа. Причём Renault в стороне не окажется.

Фото: Виталий Архиреев
Что случилось с Lada Granta Sport за шесть лет эксплуатации

Напомним, единственным держателем акций является Alliance Rostec Auto B.V., зарегистрированная в Нидерландах, но которая до конца 2019 года должна быть переведена в российскую юрисдикцию. "Ростех" продаёт 8% своих акций, но при этом у компании остаётся блокпакет. Сумма, которую выручит госкорпорация от сделки, составляет порядка 10 миллиардов рублей. Эти деньги, по словам главы "Ростеха" Чемезова, будут вложены в развитие АвтоВАЗа. При этом в три раза больше в отечественного автопроизводителя вложит компания Renault.

В начале июня АвтоВАЗ сообщил об отказе от статуса публичного акционерного общества. Теперь компания именуется как акционерное общество. Такая метаморфоза стала следствием рекапитализации. Новое наименование позволяет АвтоВАЗу не раскрывать информацию, которая может влиять, например, на стоимость ценных бумаг.

"Безумная идея". Как УАЗ пытался поднять автомобиль в воздух
Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus
#Lada