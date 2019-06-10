АвтоВАЗ ждут миллиардные вливания

"Ростех" продаст часть своих акций АвтоВАЗа партнёру по Альянсу - компании Renault. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова.

Таким образом, доля "Ростеха" в СП снизится с 33% до 25%. Вырученные от продажи акций деньги пойдут на развитие АвтоВАЗа. Причём Renault в стороне не окажется.

Напомним, единственным держателем акций является Alliance Rostec Auto B.V., зарегистрированная в Нидерландах, но которая до конца 2019 года должна быть переведена в российскую юрисдикцию. "Ростех" продаёт 8% своих акций, но при этом у компании остаётся блокпакет. Сумма, которую выручит госкорпорация от сделки, составляет порядка 10 миллиардов рублей. Эти деньги, по словам главы "Ростеха" Чемезова, будут вложены в развитие АвтоВАЗа. При этом в три раза больше в отечественного автопроизводителя вложит компания Renault.

В начале июня АвтоВАЗ сообщил об отказе от статуса публичного акционерного общества. Теперь компания именуется как акционерное общество. Такая метаморфоза стала следствием рекапитализации. Новое наименование позволяет АвтоВАЗу не раскрывать информацию, которая может влиять, например, на стоимость ценных бумаг.