Басинский и Щедрин стали лауреатами Госпремии в области культуры

В Кремле объявили лауреатов Государственной премии РФ за 2018 год в области литературы и искусства - имена победителей на специальном брифинге назвали помощник президента Андрей Фурсенко и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству, советник президента Владимир Толстой.

О нынешней премии "Российской газете" писать особенно приятно, ведь один из ее лауреатов - обозреватель "РГ", автор около 20 книг Павел Басинский. Ему престижная награда присуждена за вклад в развитие отечественной литературы.

- Павел Басинский - один из самых ярких и глубоких авторов современной русской литературы. Каждая его новая книга становится событием, а "Страсти по Максиму" - одна из самых полных и верных биографий Максима Горького, - подчеркнул Толстой.

Уникальным явлением он назвал и следующего лауреата - Николая Луганского.

Пианист отмечен за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры: он принимает активное участие в деятельности музея-усадьбы Рахманинова в деревне Ивановка Тамбовской области, а еще является художественным руководителем международного фестиваля имени знаменитого композитора.

За вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России наградят Елену Шатковскую, первого и единственного директора национального парка "Кенозерский". Именно ее усилиями заповедная зона, которая находится в Архангельской области, приведена сегодня практически в эталонное состояние. А на ее территории, на секундочку, располагается сотня объектов, в том числе уникальные памятники деревянного зодчества.

Ну и наконец, с формулировкой "за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности" премия в этом году присуждена Родиону Щедрину - автору семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов и многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной и хоровой музыки, а также музыки к кинофильмам и театральным постановкам.

- Родиона Константиновича с полным правом можно назвать послом российской музыки в мире. Его произведения в течение более 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, исполняются на сценах ведущих концертных залов, - отметил Владимир Толстой.

Кстати, всего, по его словам, на соискание премии было подано 19 заявок. Из них только 11 были рассмотрены Советом при президенте РФ по культуре и искусству. Остались лучшие.