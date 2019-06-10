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10.06.2019 15:17
Рубрика: Легковые авто

Газонокосилка Honda обставила гиперкар Bugatti Chiron

Текст: Евгений Костин

Британское подразделение Honda отрапортовало о новом рекорде, который был зафиксирован в Книге Гиннесса. Газонокосилка Mean Mower V2 оказалась самой быстрой в мире по времени разгона до 100 миль в час (161 км/ч).

Это вторая итерация экстремальной газонокосилки. Она создана на стальном шасси, на которое водрузили кабину от минитрактора Honda HF 2622. Байк CBR1000RR Fireblade SP стал донором и пожертвовал своё "сердце" - 203-сильную "четвёрку" объёмом 999 см3. Рама и движок весят чуть больше 69 кг.

Фото: Пресс-служба Honda
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Удельная мощность экстремальной газонокосилки составляет примерно тысячу лошадиных сил на тонну, а это больше, чем у гиперкара Bugatti Chiron, W12 которого выдаёт 1 500 л.с. С места до 97 км/ч Mean Mower V2 разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость составляет 242 км/ч.

Напомним, первый прототип экстремальной газонокосилки установил рекорд максимальной скорости в 2014 году: тогда он смог разогнаться до 188 км/ч.

В Книгу рекордов Гиннесса газонокосилка Honda попала как самая динамичная. На Dekra Lausitzring близ Дрездена Mean Mower V2 под управлением Джессики Хокинс смог разогнаться до 161 км/ч за 6.29 секунды.

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#Honda