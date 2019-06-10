Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах

Китайская компания Huawei, попавшая недавно под американские санкции и потерявшая возможность использовать Android OS, возможно, нашла замену этой популярной операционке.

Как сообщает издание The Bell, смартфоны могут получить ОС "Аврора", которая разрабатывается при участии Ростелекома на базе финской операционной системы Sailfish. Она базируется на ядре Linux, при этом поддерживает приложения для Android.

По данным издания, о возможном появлении "Авроры" на смартфонах Huawei рассказали по крайней мере два источника. Согласно первому, вопрос об операционке обсуждался на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. Второй источник рассказал о переговорах министра цифрового развития и связи Константина Носкова и исполнительного директора Huawei Го Пина.

Известно, что есть два варианта сотрудничества. Во-первых, предустановка ОС "Аврора" на новые устройства китайского бренда вместо Android. А во-вторых, локализация производства различных компонентов для смартфонов Huawei в России, в том числе и микрочипов.

Как отметил один из источников, Huawei уже тестирует смартфоны с российской операционкой. Однако в китайской компании отказались давать комментарии на эту тему. В свою очередь пресс-служба Ростелекома отметила, что не в курсе переговоров, но компания готова сотрудничать с китайской стороной.

Напомним, Sailfish OS с 2012 года разрабатывается компанией Jolla, которую основали бывшие сотрудники Nokia. Операционная система является продолжением развития системы MeeGo. С 2014 года владельцем Jolla стал российский бизнесмен Григорий Березкин, его компания "Открытая мобильная платформа" (ОМП) с 2016 года ведет разработку российской локализации Sailfish. На этой операционке работает два смартфона - Inoi R7 и "Ермак" (разработка ОМП). В прошлом году появились новости о переходе на "Аврору" чиновников и сотрудников госкомпаний и бюджетной сферы.