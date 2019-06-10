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10.06.2019 22:42
Рубрика: Digital

Юристы предлагают четко определить правила цифровых финансовых активов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Экономика Центрального округа № 125(7883)
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при московском отделении Ассоциации юристов России направила в Госдуму заключение на законопроекты "О цифровых финансовых активах" и "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" ("О краудфандинге").

Инициативы были приняты Госдумой в первом чтении и сейчас готовятся ко второму - ключевому. Под модным словом краудфандинг подразумевается сбор средств через интернет. Цели могут быть любыми: кто-то мечтает опуститься на морские глубины и снять на видео какую-то редкую рыбу. Кому-то нужны деньги, чтобы довести до ума изобретение. И так далее. Бизнес, благотворительность, творчество, любой каприз за деньги пользователей интернета. Надо только убедить людей, что дело интересное. Как пояснил председатель комиссии Александр Журавлев: "Данный инструмент широко используется во всем мире особенно малым и средним бизнесом и является хорошей альтернативой банковским кредитам. Следовательно, может стать толчком для развития данного сегмента предпринимательства".

Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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В свою очередь, под цифровыми активами подразумеваются некие электронные штуки (если говорить совсем простым языком), которые не являются деньгами, но позволяют расплачиваться. Есть криптовалюты, есть токены и т.п. Неспециалисту сложно в этом разобраться, а специалистам нужно правовое регулирование. Как напомнили эксперты московского отделения АЮР, недавно был изменен Гражданский кодекс, в который ввели "цифровые права" на блокчейн-токены. "Тем не менее изменения в ГК РФ не совершенны", - отметил председатель комиссии. Как отметили эксперты, в проекте нет четкого определения или описания видов цифровых финансовых активов. Также предлагаемые нормы могут фактически запретить гражданам сбор инвестиций через интернет, а это было бы неправильно. Как полагает член комиссии Петр Лялин, в законопроект необходимо внести уточнение по кругу лиц, которые вправе привлекать инвестиции на крауд-платформах, по целям инвестиционных проектов, а также определить позицию законодателя в отношении некоммерческих проектов.

Как заметила директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ имени Г.В. Плеханова Надежда Сурова, "комиссия стала самой содержательной площадкой для обсуждения юридических аспектов блокчейна и криптовалют".

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