"Кинотавр" открылся новым фильмом Тодоровского "Одесса"

У каждого человека есть мечта. Плох тот творец, в частности, режиссер, который живет без мечты, и уж совсем жалок тот, кто не находит времени ее воплотить. За свою мечту и нужно бороться именно так, как это сделал Валерий Тодоровский, который всегда хотел снять фильм в Одессе и о своем родном городе. С привлечением ведущих инвесторов. В данном случае - Михаила Прохорова и Романа Абрамовича. С мобилизацией лучших творческих сил и своей команды: художников, артистов, операторов, продюсеров. Сбросить последние лет 30 на съемках, помолодеть от самого процесса реализации мечты. Выстроить мир своей души в любом пространстве, в любое время. Показать картину на открытии главного кинофестиваля страны, как раз в его юбилейный год.

Однако есть в фильме "Одесса" Валерия Тодоровского фраза: "Жизнь опережает мечту". И на пути к реализации своего горячего желания снять кино о своей жизни, детстве, городе, людях Тодоровский столкнулся именно с ней. Прежде всего потому, что "жизнь опередила" в том, что Одессу пришлось снимать не в Одессе. И не сложилось так, как в "Ликвидации" Сергея Урсуляка, когда весь город советовал, участвовал, подсказывал, носил еду, подсовывал неожиданных людей, многие из которых снялись в фильме, сами того не ожидая. Одесса - признаем честно - вообще плохо поддается экранизациям самой себя. С литературой и описаниями дело обстоит получше. Однако, как удалось Тодоровскому справиться с задачей снять Одессу вне Одессы, одесское море - без одесского моря, одесский двор - без реального одесского двора, одесситов - с актерами, которые не одесситы?

Так получилось, что на открытии "Кинотавра" в этом году было без малого человек семь одесситов, если не больше. Например, продюсер Сергей Члиянц (его вклад в новым фильм Тодоровского весьма весом), актриса Нонна Гришаева и Татьяна Лютаева, актер Юрий Стоянов, авторы и исполнители театра "Квартет И" Леонид Барац и Ростислав Хаит, Алекс Резник - профессионал, который сегодня живет и продюсирует кино в США, киножурналист Мария Безрук. "Тут есть какое-то количество одесситов, и это - моя головная боль", - сказал Валерий Тодоровский в своем вступительном слове на пресс-конференции по фильму. Режиссер имел в виду, что в Одессе все знают, как именно снимать кино, и напомнил, что уже проходил ситуацию, "когда снял фильм "Стиляги", и все мне объясняли, что "Стиляги" - не такие".

Вопросы к истории, рассказанной Тодоровским, действительно были очень подробные и въедливые. И не только одесситы их задавали. Почему в картине так мало холеры, был ли "пристегнут" живот и каким образом к стройной фигуре Леонида Ярмольника, понимает ли Ирина Розанова идиш на самом деле, и как она его учила (нужно было слышать, какой фразой на идиш Розанова ответила журналисту). Помимо Ярмольника и Розановой, сыгравших пожилых одесских супругов, целый год ожидающих, когда на летние каникулы к ним приедут дочки со своими семьями - "три сестры", разъехавшиеся учиться в Москву и Ленинград.

В Сочи представлять фильм приехали автор сценария Максим Белозор, актеры Евгения Брик, Ксения Раппопорт и Сергей Муравьев, композитор Анна Друбич. Оператора Романа Васьянова, актера Евгения Цыганова очень ждали, но они не смогли приехать. Зачем в фильме обнаженная женщина и почему у него рейтинг 18 плюс, где именно катарсис, маленький мальчик Валера - это сам Тодоровский или нет и почему фильм не посвящен родителям...

Создателям фильма пришлось нелегко, тем более, что картина-то и была завершена всего за пять дней до открытия "Кинотавра" но, к счастью, разговор состоялся довольно откровенный. Позволим себе ответить на вопрос за Валерия Тодоровского о родителях - одну из героинь фильма зовут Мира, как и его маму. Играет ее жена режиссера - Евгения Брик, так что тут также прослеживается семейная история. А далее предоставим слово авторам картины. Ответы на вопросы обозревателя "РГ", и первый из них - покажут ли фильм в Одессе и как по его мнению, там его воспримут?

Валерий Тодоровский: Я мечтал бы показать фильм в Одессе. Но, как вы понимаете, я не могу просто так поехать в Одессу - для этого кто-то должен захотеть его показать и позвать туда фильм. Может быть меня, может быть кого-то из группы. Если позовут, я буду рад приехать с фильмом. Как отнесутся - я понимаю, что тяжело это будет, потому что все знают точно, как должно быть. Но, несмотря на это, я был бы счастлив показать фильм в родном городе.

Фильм выходит в российский прокат 5 сентября этого года. А в других странах он появится?

Валерий Тодоровский: Ничего не известно - фильму пять дней от роду. Вы - первые зрители. Жизнь фильма только начинается.

Героиня Ксении Рапппопорт по фильму одесситка, которая уехала учиться в Ленинград и осталась там. Вопрос к актрисе - как ей удалось найти баланс - одесского и ленинградского в ее персонаже?

Ксения Раппопорт: До начала съемок я нервничала, пыталась встретиться с Валерием Петровичем и обсудить роль. И он мне все время в этом отказывал и говорил, мол, не волнуйся, ты войдешь на площадку, и все сработает. Не надо ничего заранее репетировать. Потом, конечно, мы уже репетировали в декорациях. И если вы увидели баланс одесского - это не моя заслуга, а то, что транслирует картинка и декорация. Фантастическая совершенно декорация. Мы когда вошли в нее, как дети, носились кругами, хватаясь за разные предметы с криками "Ты помнишь, бидончик? У тебя был такой?", "Нет, это было у меня!" и так далее. И как-то все заработало и сложилось.

Хорошо удалось показать ситуацию в большой одесской семье, когда ругаются "до кровавых слез", как в последний раз, и мирятся так же бурно. Но не хватает одесского юмора, который позволяет разрядить обстановку в любой семье.

Валерий Тодоровский: Вот что я реально ненавижу в Одессе - это юмор. Вот как только это начинается - "пахнуть" одесскими джентльменами, и это ощущение что шутят безостановочно... Это ложь, это неправда. Никто не шутит, все живут своей сложной больной жизнью. Я не знаю, хватает ли юмора вообще в фильме, но в этой семье особенно не до шуток. Они съехались в Одессе летом, оказались заперты. А потом одна сестра - в Израиль. Другая - несчастная, с уничтоженной жизнью и мужем - алкоголиком, зять - муж третьей- влюбился в соседскую девочку. О чем говорить?

…Одесский аэропорт снимали в Ростове. В Сочи - большой корабль "Абхазия". Море - в Таганроге. В этот же город привезли из Волгограда трамвай, который там поставили на рельсы, и получился знаменитый одесский номер 17, который курсирует по станциям Большого фонтана.

"Это грустная история, потому что и я, и фильм потеряли оттого, что мы не могли снимать в Одессе", - говорит Валерий Тодоровский, признаваясь, что пытался снимать его родной город даже в Бухаресте. Румынская столица похожа на Одессу, хотя в ней и нет моря - но помешал вопрос денег - за все надо было платить в евро. Для кино, в принципе, ничего страшного. Оно позволяет переноситься в пространствах и снимать, например, сериал "Чернобыль" не в Украине, а в Литве, а фильм про Робин Гуда - вовсе не в Ноттингеме и Шервудском лесу. Но одно дело, когда такой ход - желание и возможности творцов, другое - когда вынужденная необходимость - в подробном интервью "РГ" со съемочной площадки фильма не так давно Леонид Ярмольник и Валерий Тодоровский рассказывали, почему именно они не могли снимать в Одессе.

Но все же произошло самое главное - Валерий Тодоровский признался широкой аудитории, что воплотил свою мечту и снял именно тот фильм, который он хотел. А Леонид Ярмольник (он в "Одессе" не только актер, но и продюсер) сказал, что всегда готов находить средства, только чтобы Валерий Тодоровский, как режиссер, снимал то кино, которое ему лично близко.







