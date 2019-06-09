В Сочи открылся юбилейный 30-й "Кинотавр"

В Сочи открылся юбилейный 30-й фестиваль "Кинотавр", который в этом году проходит с 9 по 16 июня.

Круглая дата - время подвести итоги. Если сравнить главный фестиваль российского кино с человеком, то проследить его эволюцию можно следующим образом. Молодой веселый бесшабашный гуляка, который остепенился, надел деловой костюм и дорогие часы и стал выглядеть, как для обложки журнала для преуспевающих людей.

Поясним - при президенте Марке Рудинштейне фестиваль был праздником безудержного киновеселья. Александр Роднянский возглавил "Кинотавр" в 2004 году и "переодел его" в деловую оболочку. При Роднянском "храм фестиваля" бессменно охраняют две "священные жрицы искусства". Это продюсер "Кинотавра" Полина Зуева и программный директор Ситора Алиева. Обе они обладают изысканным вкусом и стальным характером - иначе нельзя. Желающих попасть в кинопрограммы "Кинотавра", а также в число гостей фестиваля - гораздо больше, чем он может вместить. Нужно уметь выбирать лучшее и отказывать. Вот, например, в этом году на фестиваль было подано 414 короткометражки. Осталось 26. Полнометражных художественных фильмов на суд отборочной комиссии было вынесено 75. В конкурсе - лишь 15 из них.

Кто не видел российское кино в этом году на ведущих мировых фестивалях класса "А", в частности, в Каннах, Берлине и Роттердаме, может на "Кинотавре" восполнить свои пробелы с лихвой. На нем покажут и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой - в Сочи фильм в конкурсе, приехал, что называется, "горяченький, с пылу с жару" прямо с Каннской программы "Особый взгляд". Соревнуется с другими в Сочи и картина Григория Добрыгина. Его полнометражный дебют "Sheena 667" - впервые за долгое время наш фильм был в основном конкурсе кинофестиваля в Роттердаме. Лента "Мальчик русский" Александра Золотухина - также в конкурсе "Кинотавра". Россияне гордились, что она украсила одну из программ "Берлинале" в этом году. Вне конкурса на "Кинотавре" покажут и уже титулованную "Дылду" Кантемира Балагова. У фильма две награды в Каннах: приз Международной федерации кинопрессы "Фипресси" и за режиссуру - программа "Особый взгляд".

Некоторые СМИ в преддверии открытия фестиваля уже опубликовали подборки "Самые ожидаемые фильмы "Кинотавра". И, в основном, это кино, сделанное женщинами-режиссерами. Картины Анны Пармас "Давай разведемся", Нигины Сайфуллаевой "Верность", Оксаны Карас "Выше неба", дебют Марии Агранович "Люби их всех", уже прозванный в кинематографическом народе "Антисодержанками", и "Троица" Ян Гэ. И, конечно же, "Мысленный волк" эпатажной Валерии Гай Германики.

Среди фильмов режиссеров-мужчин самый большой рейтинг ожиданий у "Большой поэзии" Александра Лунгина. Фильм "Сторож" Юрия Быкова также не терпится увидеть многим, как и вольное современное переложение "Грозы" Александра Островского режиссером Григорием Константинопольским.

Стоит уточнить по поводу Юсупа Разыкова - в конкурсе "Кинотавра" будет показана его картина "Керосин", а не "Танец с саблями" - эта лента режиссера поехала на фестиваль в Шанхай. "Бык" Бориса Акопова - к этому фильму тоже проявлен интерес на международном уровне: он попал в программу фестиваля в Карловых Варах. "Куратор" Петра Левченко основан на истории Красногорского стрелка - многим интересно, как получилось. Впрочем, как показывает опыт, не обязательно самые ожидаемые фильмы оказываются лучшими, хотя может быть и именно так. И в оправданиях ожиданий или в разочаровании заключается одна из главных интриг "Кинотавра" - какой год ни возьми.

Нам бы, кстати, в голову не пришло, разделять кино на мужское и женское, не стань это мировым трендом, во-первых, а во-вторых, Ситора Алиева сама делает на этом акцент. Программный директор "Кинотавра" подчеркивает, что в конкурсе 7 женщин режиссеров и более 10 женщин-продюсеров. Алиева также обращает внимание на то, что и в фильмах, созданных мужчинами, часто героиней становится женщина, приводя в пример из программы этого года "Грозу", "Дылду" и "Керосин". При этом программный директор все же признает, что главным для фестиваля является кино, а уж потом можно говорить, сколько картин снято женщинами, а сколько мужчинами - от идеи квотирования, как на некоторых зарубежных киносмотрах, "Кинотавр" далек.

Ситора Алиева посчитала, что 3 женщины-режиссера и 5 женщин-продюсеров в этом году в программе "Кинотавра" Work-in-Progress. И о деловой части хочется сказать особо. На юбилейном "Кинотавре" не будет привычного спутника фестиваля - "Кинорынка", который, кстати, тоже не так давно отметил круглую дату - проводился в 105-й раз (он проходит несколько раз в году, и в апреле 2019-го состоялся уже 108-й). Освободившееся время займет деловая программа другого рода - впервые состоится Форум киношкол, их у нас уже около 30-ти, в секции Work-in-Progress кинематографисты представят свои будущие работы в поисках партнеров. И обязательно президент кинофестиваля Александр Роднянский проведет публичный диалог - с кем именно, пока не разглашается. Будет и презентация нового номера журнала "Искусство кино", и специальный показ видеосервиса Start - новый сериал Бориса Хлебникова "Шторм". Перевести дух на фестивале присутствующим будет особо некогда - еще нужно успеть и на короткий метр, и на пресс-конференции.

Динамичная работа фестиваля приводит к хорошим результатам - достаточно сказать, что именно на "Кинотавре" впервые в нашей стране прозвучало слово "питчинг", да и сами первые питчинги провели именно на нем, а не в Министерстве культуры и Фонде кино. Сколько кинофестиваль открыл новых имен - актеров, режиссеров и продюсеров, - статьи не хватит перечислить. "Кинотавр" за 30 лет оброс традициями, фаворитами и постоянными "резидентами", у его команды, несмотря на круглосуточную занятость, много энергии, и она не устает все время придумывать что-то новое. "Кинотавр" молод душой, но при этом не забывает отдать должное мэтрам.

Например, в этом году именно новым картинам можно сказать уже классиков отечественного кинематографа выпала честь открывать и закрывать фестиваль. Фильм "Одесса" Валерия Тодоровского - слишком наш, чтобы отдавать его на зарубежные фестивали - он "прозвучит", открывая юбилейный "Кинотавр". Картина "Француз" Андрея Смирнова также особенно должна быть близка именно нашим зрителям. Но это лишь догадка - точно можно будет сказать лишь после закрытия фестиваля. Там состоится ее премьера.