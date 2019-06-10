Косачев: Казахстану удалось обеспечить безболезненный переход власти

Довольно невысокая по казахстанским меркам явка (77,4% против 95,22% на выборах в 2015 году), полагаю, подтверждает, что радикального политического и идеологического противостояния на выборах не было: страна вполне едина, не стремится к кардинальным переменам, в том числе - с учетом негативного опыта в некоторых соседних государствах. И отдельные провокации, попытки раскачать ситуацию и поднять волну протестов не получили массовой поддержки, обеспечив лишь необходимую "картинку" для иносми.

Это, конечно же, не означает, что у граждан нет никаких вопросов к власти, в том числе - к получившему выборную легитимность новому президенту страны. Однако главное удалось обеспечить - безболезненный переход власти, сохранение стабильности и поддержки населения, как и вектора дальнейшего развития страны.

Будем работать с новой властью дружественной страны и, конечно же, искренне желаем успеха Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву!

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.