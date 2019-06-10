В мире
10.06.2019 14:10
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах президента

С убедительной победой на президентских выборах в Казахстане, которые состоялись накануне, поздравил белорусский лидер 66-летнего Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

В приветственном адресе президент Беларуси выразил уверенность в том, что политическая мудрость и богатый жизненный опыт нового главы дружественного государства будут способствовать дальнейшему динамичному развитию Казахстана, росту благосостояния его граждан и укреплению общего евразийского дома.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Убежден, последовательное расширение белорусско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и стратегического партнерства, отвечает интересам наших народов", - подчеркнул президент РБ, отметив, что он с признательностью принимает приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время.

Лукашенко пожелал своему коллеге доброго здоровья, благополучия и новых успехов на высшем государственном посту, а братскому народу Казахстана - мира и процветания.

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