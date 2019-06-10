Глава МВД Беларуси ушел в отставку

Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.

52-летний генерал-лейтенант, который семь лет возглавлял правоохранительное ведомство, комментируя свой шаг, дал понять, что столь неординарное решение является "выверенным, правильным и своевременным". Он напомнил, что в МВД им пройден очень длинный и сложный путь работы. Многое сделано, но в какой-то момент министр начал понимать, что необходима "преемственность, динамика, скорость и эффективность принятия решений".

Это достаточно сложно, признался отставной министр, быть постоянно "актуальным". Во-первых, нужен свежий взгляд на работу ведомства. "Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности", - уточнил свою позицию Шуневич, добавив, что достаточно долго находился на ответственном посту. Возможно, полагает он, нужно попробовать что-то другое. "Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился", - сказал бывший глава МВД.

Отвечая на вопрос о возможном новом месте работы, Игорь Шуневич был по-военному краток. "Жизнь продолжается. В сложившейся ситуации не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Надеюсь, быть полезным государству на любой должности", - резюмировал он.