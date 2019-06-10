МИД: Срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять "Минск"

Российская сторона надеется, что новые власти Украины, в отличие от администрации Петра Порошенко, не будут "искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса". Об этом говорится в распространенном МИД РФ сообщении в связи со срывом согласованного всеми участниками Контактной группы и намеченного на 10 июня разведения сил и средств сторон в Станице Луганской из-за "подрыва" в зоне безопасности.

"К большому сожалению, приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием. Налицо очередное проявление нежелания Киева выполнять собственные обязательства по минским договоренностям, в том числе согласованным на "нормандском саммите" в Берлине в октябре 2016 года", - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежу, что в Киеве "найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе".

Напомним, 5 июня Контактная группа согласовала разведения сил и средств сторон в Станице Луганской. Кроме того, обсуждались вопросы водоснабжения Донецкой и Луганской областей по обе стороны от линии соприкосновения, имплементация формулы Штайнмайера, обмен пленными, амнистии и местные выборы.