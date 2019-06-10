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10.06.2019 20:22
Рубрика: Культура

Золотая монета римского императора побила рекорд цены на торгах

Текст: Денис Передельский
Фото: Dix Noonan Webb Фото: Dix Noonan Webb
Фото: Dix Noonan Webb

В Великобритании очень редкая римская золотая монета, датируемая 293-296 годами нашей эры, была продана на торгах за 552 тысячи фунтов стерлингов, что стало рекордом для подобных лотов.

Подробности сделки приоткрыли в аукционном доме Dix Noonan Webb. Речь идет о золотой монете, найденной на недавно вспаханном поле в Кенте. Эксперты установили, что она была отчеканена в период правления в Британии императора Аллектуса, который на несколько лет узурпировал власть.

Фото: Päästeamet
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Ее вес составляет всего лишь 4,31 грамма веса - это немного больше, чем весят современные монеты самого маленького номинала. Коллекционерам она известна под названием Allectus aureus. За всю историю было найдено лишь 24 таких монеты.

Изначально аукционный дом планировал продать артефакт за 70-100 тысяч фунтов стерлингов. Однако борьба за нее развернулась жесткая, она проходила по интернету и телефону. В результате победу одержал анонимный частный коллекционер, предложивший за лот 552 тысячи фунтов стерлингов.

"Я в восторге от этой феноменальной цены, это самая дорогая монета, которую мы когда-либо продавали в Dix Noonan Webb, - говорит глава аукционного дома Кристофер Уэбб. - Теперь она является одной из самых дорогих римских монет в мире и самой дорогой римской монетой, отчеканенной в Британии".

Считается, что при императоре Аллектусе золотые монеты изготавливались на протяжении всего периода его правления с 293 по 296 годы нашей эры.

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