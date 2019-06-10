Названы лучшие китайские смартфоны до 7000 рублей

Эксперты отраслевого журнала GizChina составили очередной рейтинг лучших бюджетных смартфонов стоимостью до 100 долларов, или около 6500 рублей.

Учитывая стоимость доставки и другие расходы продавцов, можно допустить, что в России эти смартфоны будут стоить примерно на 500 рублей дороже (хотя есть исключения).

Первое место в рейтинге занял Redmi Go - простейший смартфон от Xiaomi с минимальным набором функций, одним гигабайтом оперативной памяти, 8 или 16 гигабайтами и маломощным (теперь уже) процессором Snapdragon 425, а также камерами на 8 и 5 мегапикселей, 5-дюймовым HD-дисплеем и аккумулятором на 3000 мАч.

Аппарат работает на упрощенной версии Android Go - это значит, что сама оболочка и системные приложения не будут тормозить (за остальные ручаться уже нельзя). Низкое разрешение экрана означает, что ресурсов на обработку картинки используется не очень много, а значит, аппарат дольше протянет от одной зарядки батареи.

Redmi Go на официальном сайте Xiaoim продается по цене 5500 рублей, и у него есть несколько конкурентов. Среди них - ZTE Blade A5. Он на тысячу рублей дороже и обладает чуть более продвинутыми характеристиками.

Первое исключение из списка - это упомянутый в обзоре Lenovo K9 Note. В России его продают серые поставщики по цене от 9000 рублей, включая доставку, однако на AliExpress он доступен по цене от 6880 рублей. Придется подождать, но оно того стоит - в GizChina уверены, что это классный телефон.

Lenovo K9 Note оснащается 6-дюймовым HD-дисплеем, восьмиядерным Snapdragon 450, 3/32 гигабайтами памяти и камерами на 16+2 и 8 мегапикселей (задняя и фронтальная) с поддержкой эффекта боке. Объем батареи внушительный - 3760 мАч. В общем, выглядит как хорошая рабочая лошадка. На борту - Android 8.0 Oreo (и еще отпечаток пальца).

В рейтинге засветился еще один смартфон Xiaomi - Redmi 6A. Он неплох - процессор MediaTek Helio A22, 3/32 гигабайта памяти, 5,45-дюймовый экран HD+, основная и фронтальная камеры имеют разрешение 13 и 5 мегапикселей. Аккумулятор имеет сравнительно небольшую емкость - 3000 мАч. Можно предположить, что от одного заряда Redmi 6A проработает меньше, чем Redmi Go, но зато он потянет более тяжелые приложения. В России Redmi 6A стоит чуть больше 6000 рублей.

Следующий достойный, по мнению авторов рейтинга, аппарат - Oukitel C15 Pro. В России он пока не продается, зато на AliExpress им торгуют по цене от 4600 рублей. Он также оснащается процессором MediaTek Helio A22, а объем памяти составляет 2/16 гигабайт (других конфигураций на AliExpress нет). За эти деньги владелец также получит сканер отпечатка пальца, среднего качества камеры на 8+2 и 5 мегапикселей, дисплей с диагональю 6,09 дюйма и "каплей" наверху, а также аккумулятор на 3200 мАч.

Завершает обзор Elephone A6 Mini, доступный на AliExpress по цене от 6600 рублей. Аппарат выглядит как попытка найти компромиссное решение - например, в нем установлено 4 гигабайта оперативной памяти (этого вполне достаточно для комфортной работы с большинством популярных приложений), но нет дактилоскопического сканера.

Экран имеет диагональ 5,7 дюйма и сделан безрамочным, разрешение - 1520x720 пикселей. В качестве процессора используется чип MediaTek Helio A22, объем постоянной памяти составляет 32 гигабайта. Емкость аккумулятора - 3180 мАч, разрешение камер - по 16 мегапикселей на каждую (основная поддерживает портретный режим). Работает аппарат на базе Android 9 Pie.

Если взять характеристики Elephone A6 Mini, "добавить" к ним сканер отпечатка пальца, создать выборку на "Яндекс.Маркете" и отсортировать по цене, то первым достойным внимания аппаратом окажется Lenovo S5, который стоит уже более 8000 рублей. Поэтому, если хочется нестыдный девайс с 4 гигабайтами оперативки и дактилоскопией, то можно остановить внимание на нем - правда, придется доплатить.