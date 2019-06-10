Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета в Нью-Йорке

Как минимум один человек погиб, когда вертолет совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания в центре Манхэттена. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пожарную службу.

Столкновение винтокрылой машины с небоскребом вызвало пожар, который в настоящее время уже потушен. По словам представителя Федерального управления авиации, это был несчастный случай, никаких признаков теракта не обнаружено.

Как отметил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в самом здании никто не пострадал, хотя находившие внутри почувствовали, как небоскреб содрогнулся.