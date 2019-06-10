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10.06.2019 21:55
Рубрика: В мире

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета в Нью-Йорке

Текст: Юрий Когалов

Как минимум один человек погиб, когда вертолет совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания в центре Манхэттена. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пожарную службу.

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Столкновение винтокрылой машины с небоскребом вызвало пожар, который в настоящее время уже потушен. По словам представителя Федерального управления авиации, это был несчастный случай, никаких признаков теракта не обнаружено.

Как отметил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в самом здании никто не пострадал, хотя находившие внутри почувствовали, как небоскреб содрогнулся.

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