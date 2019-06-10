Опубликована концепция нового КоАП

Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях опубликована на официальном сайте правительства РФ.

Напомним, 21 марта глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение Минюсту совместно с Минэкономразвития и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций подготовить и до 1 июня представить в правительство Концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях. 4 апреля было подписано распоряжение правительства, в соответствии с которым была образована рабочая группа. 5 июня на совещании у Дмитрия Медведева эта концепция была в целом одобрена.

Как сообщил "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, в будущем законе планируется усовершенствовать состязательные процедуры при рассмотрении административных дел, чтобы у граждан и юридических лиц была дополнительная возможность защитить свои права. В законе будут особо выделены грубые правонарушения, за которые предусмотрено наиболее строгое наказание.