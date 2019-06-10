Оспорить штраф за нарушение дорожных правил станет проще

Порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения может быть упрощен. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Только при нарушении требований по установке камеры ее погрешность превышает 7 км/ч

По его словам, сейчас подготовлен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который позволит обжаловать "водительские" штрафы в электронном виде. Дело в том, что КоАП - это единственный кодекс, который не предусматривает такой возможности. Абсолютное большинство нарушений выявляется с помощью камер фотовидеофиксации, и постановления выносятся в автоматическом режиме в электронном виде в упрощенном порядке. А обжаловать такие штрафы в том же упрощенном порядке - нельзя. А если штраф вынесен в другом регионе, то для обжалования придется туда ехать. В результате большинство незаконных и несправедливых штрафов попросту не оспариваются.

Напомним, что ранее законопроект разрешающий оспаривание в электронном виде уже вносился депутатами в Госдуму. Но этот проект распространялся на все статьи КоАП, а не исключительно на 12-ю "водительскую" главу. До слушаний он так и не дошел.

Также Вячеслав Лысаков представил итоги общественных слушаний по вопросу введения ответственности за превышение скорости менее чем на 20 км/ч. Согласно подготовленному документу только при неправильной установке камеры погрешность превышает 7 км/ч. Поэтому ненаказуемый ныне порог в 20 км/ч обусловлен необходимостью учета возможной погрешности приборов.

Вячеслав Лысаков также напомнил, что местные власти увлекаются ограничениями скорости. А это не единственный способ борьбы с аварийностью. Гораздо больший эффект дает правильная организация дорожного движения. Но после того как Госавтоинспекция перестала согласовывать эти схемы, местные администрации творят на дорогах что хотят. В результате появляются абсолютно бессмысленные ограничения, которые контролируются камерами. Местным властям не выгодно, чтобы количество нарушителей сокращалось. Ведь нарушители пополняют местные бюджеты. Поэтому депутаты предлагают МВД и минтрансу провести ревизию дорог.