Первые болельщики II Европейских игр пересекли границу Беларуси

Зеленый свет для безвизового пропуска спортивных загорелся в нынешний понедельник для всех зарубежных гостей, готовых посетить II Европейские игры, подтвердили в Государственном пограничном комитете РБ. А по неофициальным данным, офицеры в зеленых фуражках уже оформили за первый день свыше 70 граждан зарубежных стран по билетам на континентальные игры. Между прочим, почти половину из них составили потомки мужественных французских мушкетеров.

Местные наблюдатели уже обратили внимание, что спортивные фанаты предпочитают добираться в страну озер и белоснежных птиц на личных автомобилях и поездах. А вот сами атлеты - в абсолютном большинстве - любят кочевать над облаками. Правда, и тех, и других в пунктах пропуска оформляют в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.

Как уже информировал "СОЮЗ", вторые по счету Европейские игры представят лучших спортсменов из 50 стран Старого света, свыше четырех тысяч атлетов. Освещать это парад состязательного мастерства готовятся более тысячи журналистов и более двухсот телевизионных камер международных трансляций. А общий объем вещания со спортивных арен превысит 500 часов.

Неоценимый вклад в реализацию европейского проекта внесут и более восьми тысяч волонтеров со всего мира. Ведь белорусская столица готовится принять десятки тысяч иностранных гостей, которых ожидает не только триумф спортивных побед, но и богатая культурная программа.