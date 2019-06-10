В мире
10.06.2019 18:00
Текст: Юрий Сизов

Первые болельщики II Европейских игр пересекли границу Беларуси

Педантичные путешественники из ФРГ первыми предъявили свои паспорта 10 июня в белорусском автодорожном пункте пропуска "Брест". За одиннадцать дней до яркого "Пламени мира" II Европейских игр, который озарит трибуны стадиона "Динамо", семейная пара из Германии уже готовит себя не только к азарту состязательного атлетизма, но и к открытию неповторимого мира национального гостеприимства.
Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси
Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси

Зеленый свет для безвизового пропуска спортивных загорелся в нынешний понедельник для всех зарубежных гостей, готовых посетить II Европейские игры, подтвердили в Государственном пограничном комитете РБ. А по неофициальным данным, офицеры в зеленых фуражках уже оформили за первый день свыше 70 граждан зарубежных стран по билетам на континентальные игры. Между прочим, почти половину из них составили потомки мужественных французских мушкетеров.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Местные наблюдатели уже обратили внимание, что спортивные фанаты предпочитают добираться в страну озер и белоснежных птиц на личных автомобилях и поездах. А вот сами атлеты - в абсолютном большинстве - любят кочевать над облаками. Правда, и тех, и других в пунктах пропуска оформляют в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.

Как уже информировал "СОЮЗ", вторые по счету Европейские игры представят лучших спортсменов из 50 стран Старого света, свыше четырех тысяч атлетов. Освещать это парад состязательного мастерства готовятся более тысячи журналистов и более двухсот телевизионных камер международных трансляций. А общий объем вещания со спортивных арен превысит 500 часов.

Неоценимый вклад в реализацию европейского проекта внесут и более восьми тысяч волонтеров со всего мира. Ведь белорусская столица готовится принять десятки тысяч иностранных гостей, которых ожидает не только триумф спортивных побед, но и богатая культурная программа.

Представлено промо церемонии открытия Европейских игр-2019
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