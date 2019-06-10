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Рубрика: Культура

Тонкая сила Луганского

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Николай Луганский, пианист, чье имя стало широко известно после победы на конкурсе Чайковского 1994 года. Наверное, есть что-то символичное в том, что четверть века спустя после той победы, накануне старта нового конкурса Чайковского, Николай Луганский получит одну из высших наград России в Кремле из рук президента.
Фото: Александр Куров/ ТАСС Фото: Александр Куров/ ТАСС
Фото: Александр Куров/ ТАСС

Луганский - редкий образец артиста, доказывающий, что и без избыточного темперамента и внешнего эффекта, а скромно, даже чуть застенчиво можно добиться успеха и заслужить любовь публики по всему миру. Играть на фортепиано Николай начал в 5 лет. Учителями его в Московской консерватории были Татьяна Николаева и Сергей Доренский. Сегодня он выступает в самых престижных залах планеты, гастрольный график расписан на два года вперед. Его исполнительские козыри - отличная пианистическая техника с тончайшей нюансировкой, пленительная интеллигентность и редкая интеллектуальность.
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Тандем с Александром Князевым принес ему в 2007 году престижную премию Echo Klassik - за сонаты для виолончели и фортепиано Шопена и Рахманинова. Поклонники оперы помнят его эксклюзивный дуэт с Анной Нетребко на "Декабрьских вечерах" 2004 года с романсами Рахманинова.

Абсолютно особое место в его творчестве заняла музыка Сергея Рахманинова. Он признан одним из лучших интерпретаторов его произведений, он ежегодно обязательно дает концерты в любимой Ивановке, в Тамбовской области, в музее-усадьбе композитора. С его помощью приобрели для музея новенький Steinway. Кто знает, может, если бы у выдающихся россиян хватало, как у Луганского, душевных сил для поддержки памятников культуры, их проще было бы сохранить.

Культура Музыка Классика
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