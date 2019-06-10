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10.06.2019 13:38
Рубрика: Легковые авто

Последний Saab 9-3 Aero пустят с молотка

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Saab. Фото: Пресс-служба Saab.
Фото: Пресс-служба Saab.

Этот автомобиль, предназначенный для краш-тестов, был чудом не уничтожен: печальный конец Saab и отсутствие необходимости в проведении испытаний спасли седану жизнь и подарили шанс на место в уютном гараже поклонника марки, готового заплатить за автомобиль кругленькую сумму.

В конце этого года Saab 9-3 Aero производства 2013 года будет выставлен на торги. На одометре автомобиля, под капотом которого установлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., без малого пять километров.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Напомним, производство Saab было налажено на заводе в шведском Тролльхеттане. Изначально бренд был частью промышленной группы Saab-Scania AB. В 1989 году контрольный пакет компании был продан General Motors, а в конце 2008 года руководство американского концерна заявило о том, что у Saab может появиться новый владелец. И в 2010-ом он появился: им стала компания Spyker, специализирующаяся на производстве спорткаров. Не прошло и двух лет, как Saab подал в окружной суд Ванерсборга заявление о своем банкротстве.

Затем наступил период, когда реанимировать Saab пытался китайский консорциум National Electric Vehicle Sweden (NEVS), который даже умудрился выпустить несколько партий Saab 9-3 и реализовать их, однако, дело не пошло и от идеи пришлось отказаться.

Saab AB отозвала своё разрешение на использования торгового названия Saab компанией NEVS. Китайцы были недовольны, ведь шильдик легендарного шведского бренда должен был привлекать клиентов. NEVS, специализирующаяся на выпуске электрокаров, планирует массовый выпуск "зелёных" моделей, в основе которых лежит платформа Saab 9-3.

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