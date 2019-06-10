Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

10 июня около 3 часов ночи Аскольд Запашный попал в ДТП на Ленинском проспекте, сообщили "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.

"Сегодня около 3 часов ночи на Ленинском проспекте около дома 66 произошло ДТП. Столкнулись Lexus и Skoda, автомобили получили механические повреждения. Водитель автомобиля Skoda скрылся с места происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что уже примерно через полчаса скрывшегося водителя остановили на Севастопольском проспекте.

На своей страничке в Instagram дрессировщик Аскольд Запашный написал, что в момент ДТП в машине с ним находились двое маленьких детей, которых авария сильно напугала. При этом он выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции, которые быстро нашли видеозапись происшествия и установили виновника ДТП.