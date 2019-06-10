Хористы из Санкт-Петербурга спели Воронеже про пиратов

Новости

Минск заинтересован в расширении присутствия на финансовых рынках 13:55
В центре Калининграда студента обстреляли из пневматики 13:50
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна 13:47
Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины 13:46
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет 13:42
В Башкирии раненая девушка выжила благодаря прохожим 13:40
В Сочи на спасение дельфинов выделили 2,5 миллиона рублей 13:39
Последний Saab 9-3 Aero пустят с молотка 13:38
Двое пострадавших в ДТП под Тулой находятся в реанимации 13:20
В Башкирии мальчик погиб на рыбалке от удара током 13:19
Лукашенко: Минский ХК "Динамо" должен делать ставку на белорусов 13:18
Адвокаты: Экспертиза не обнаружила следов наркотиков у Голунова 13:14
Июнь 2019 года в Москве может стать самым жарким в истории 13:13
На Алтае нашли колбасу с ртутью 13:03
18 июня Госдума может поправить бюджет 2019 года 13:02
"Самолет-гриб" А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море 13:01
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП 12:55
Охоту истребителя F-16 на птиц сняли на видео 12:54
Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость 12:54
Россияне назвали главные события мая 12:51
Силуанов назвал условия падения цен на нефть 12:48
При пожаре на лакокрасочном заводе под Калининградом пострадал человек 12:37
Продюсер художественного фильма о Юлии Началовой рассказал о проекте 12:37
В Ульяновске утонули двое граждан Египта 12:33
В Сочи мотоциклист улетел с дороги в 20-метровый обрыв 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 13:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Хористы из Санкт-Петербурга спели Воронеже про пиратов

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Водевиль Бенджамина Бриттена "Золота тщета" - о приключениях моряков, подвиге и коварстве - представили на Платоновском фестивале мальчики из знаменитого петербургского хорового училища имени М. Глинки.
Фото: Андрей Парфенов / РГ Фото: Андрей Парфенов / РГ
Фото: Андрей Парфенов / РГ

По сути, это мини-опера, написанная современным классиком английской музыки специально для детей. В России она звучит крайне редко - и только в исполнении этого хора мальчиков, который восстанавливает вокальный спектакль раз в пять лет, к очередной "полукруглой" годовщине со дня рождения композитора.

Фото: Андрей Парфенов/ РГ
Британцы показали в Воронеже мистическую "Реку Потудань"

Бриттен сочинил The Golden Vanity по заказу Венского хора мальчиков в середине 1960-х. В основе либретто - старинная баллада, адаптированная режиссером Колином Грэмом (автор русского перевода - Ирина Масленникова). Сюжет острый и трагический: английский корабль с золотом напоролся на пиратов из Турции, капитан запаниковал, смелый юнга прыгнул в море и спас положение, но вероломные земляки не захотели поднимать героя на борт. Музыка (за роялем в Воронеже был выдающийся пианист и популяризатор бриттеновских сочинений Алексей Гориболь) соответствующая - выразительная, "зрелищная".

Тельняшка на солисте-юнге, черные банданы на пиратах, "Веселый Роджер" на фоне - маленькие хористы разыгрывают водевиль с видимым удовольствием. Успех довершают чистый мальчишеский вокал, школа одного из старейших в России профессиональных коллективов (хор мальчиков ведет отсчет со времен Ивана III) и детское обаяние.

Фото: Андрей Парфёнов/РГ
"Фарерская Бьорк" пошаманила на фестивале "Музыка мира" под Воронежем

Воронежская публика, обычно сдержанно встречающая современную музыку, осталась в восторге. К слову, "Золота тщета" - уже вторая детская опера Бриттена, исполняемая в столице Черноземья. В 2016-м на фестиваль "Маршак" привозили "Маленького трубочиста".

Хор мальчиков училища имени М. Глинки порадовал воронежцев также вокальным циклом Чайковского "Шестнадцать песен для детей" на стихи Плещеева, Майкова и других лириков XIX века. Сочинение известное, пели его не только хоры, но и солисты. Запись песен в свое время сделал известный тенор Сергей Лемешев - правда, не всех, по понятным причинам исключив те, где упоминается Бог. Судя по реакции некоторых взрослых зрителей фестиваля, многие услышали "Травка зеленеет, солнышко блестит…" и "Мой Лизочек так уж мал" впервые. Или впервые - так осознанно. Просветлевшие лица в зале были главное наградой хористам, которые стоически держались в костюмах под софитами на сцене филармонии, где, как и на большинстве местных театрально-концертных площадок, отчаянно не хватает хорошего кондиционирования.

Ну а в качестве ответного подарка коллектив дал бесплатный концерт в Благовещенском кафедральном соборе. Литургическую музыку Чайковского и Рахманинова пришло послушать несколько сотен человек.

Прямая речь

Владимир Беглецов, худрук хора мальчиков училища имени М. Глинки:

- Мы живем в XXI веке, а современными называем композиторов, которые давно умерли. И новой музыки, которую хотелось бы исполнять с детским хором, практически нет. Бриттен уже классик. А то, что сейчас обычно поют дети, в основном на английском, на мой взгляд, не имеет отношения к культуре. Если появится гениальный композитор, который сделает аранжировки для хора мальчиков, я их с удовольствием возьму в работу.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль Россия. Это надо видеть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Россияне назвали главные события мая