Хористы из Санкт-Петербурга спели Воронеже про пиратов

Водевиль Бенджамина Бриттена "Золота тщета" - о приключениях моряков, подвиге и коварстве - представили на Платоновском фестивале мальчики из знаменитого петербургского хорового училища имени М. Глинки.

По сути, это мини-опера, написанная современным классиком английской музыки специально для детей. В России она звучит крайне редко - и только в исполнении этого хора мальчиков, который восстанавливает вокальный спектакль раз в пять лет, к очередной "полукруглой" годовщине со дня рождения композитора.

Бриттен сочинил The Golden Vanity по заказу Венского хора мальчиков в середине 1960-х. В основе либретто - старинная баллада, адаптированная режиссером Колином Грэмом (автор русского перевода - Ирина Масленникова). Сюжет острый и трагический: английский корабль с золотом напоролся на пиратов из Турции, капитан запаниковал, смелый юнга прыгнул в море и спас положение, но вероломные земляки не захотели поднимать героя на борт. Музыка (за роялем в Воронеже был выдающийся пианист и популяризатор бриттеновских сочинений Алексей Гориболь) соответствующая - выразительная, "зрелищная".

Тельняшка на солисте-юнге, черные банданы на пиратах, "Веселый Роджер" на фоне - маленькие хористы разыгрывают водевиль с видимым удовольствием. Успех довершают чистый мальчишеский вокал, школа одного из старейших в России профессиональных коллективов (хор мальчиков ведет отсчет со времен Ивана III) и детское обаяние.

Воронежская публика, обычно сдержанно встречающая современную музыку, осталась в восторге. К слову, "Золота тщета" - уже вторая детская опера Бриттена, исполняемая в столице Черноземья. В 2016-м на фестиваль "Маршак" привозили "Маленького трубочиста".

Хор мальчиков училища имени М. Глинки порадовал воронежцев также вокальным циклом Чайковского "Шестнадцать песен для детей" на стихи Плещеева, Майкова и других лириков XIX века. Сочинение известное, пели его не только хоры, но и солисты. Запись песен в свое время сделал известный тенор Сергей Лемешев - правда, не всех, по понятным причинам исключив те, где упоминается Бог. Судя по реакции некоторых взрослых зрителей фестиваля, многие услышали "Травка зеленеет, солнышко блестит…" и "Мой Лизочек так уж мал" впервые. Или впервые - так осознанно. Просветлевшие лица в зале были главное наградой хористам, которые стоически держались в костюмах под софитами на сцене филармонии, где, как и на большинстве местных театрально-концертных площадок, отчаянно не хватает хорошего кондиционирования.

Ну а в качестве ответного подарка коллектив дал бесплатный концерт в Благовещенском кафедральном соборе. Литургическую музыку Чайковского и Рахманинова пришло послушать несколько сотен человек.

Прямая речь

Владимир Беглецов, худрук хора мальчиков училища имени М. Глинки:

- Мы живем в XXI веке, а современными называем композиторов, которые давно умерли. И новой музыки, которую хотелось бы исполнять с детским хором, практически нет. Бриттен уже классик. А то, что сейчас обычно поют дети, в основном на английском, на мой взгляд, не имеет отношения к культуре. Если появится гениальный композитор, который сделает аранжировки для хора мальчиков, я их с удовольствием возьму в работу.