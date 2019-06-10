На станциях метро и МЦК из-за жары раздают воду

Пассажирам столичной подземки и Московского центрального кольца (МЦК) из-за жары начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Получить бутылку воды можно на станциях метро "Технопарк", "Измайловская", "Волгоградский проспект", "Выхино", а также на станции "Кунцевская" Арбатской линии и на всех наземных станциях Филевской линии.

Кроме этого, питьевую воду раздают на четырех станциях МЦК - "Владыкино", "Стрешнево", "Андроновка" и "Панфиловская".

По прогнозам синоптиков, в понедельник в столице будет по-прежнему жарко. Днем столбики термометров поднимутся до + 28 градусов тепла, но при местами возможен дождь. Ветер довольно сильный - временами скорость порывов может достигать даже 12-17 м/с. Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра, сохраняется на уровне 753 миллиметра ртутного столба.