Набережную Говорухина откроют в Москве

Набережную, названную в честь Станислава Говорухина, откроют в Москве 14 июня спустя год после смерти кинорежиссера. Об этом сообщает Мосгорнаследие.

В церемонии открытия планируют принять участие вдова кинорежиссера Галина Говорухина, председатель Госдумы Вячеслав Володин, представители правительства Москвы, ректор ВГИКа Владимир Малышев и другие.

Набережная Говорухина откроется на правой стороне реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира и займет часть территории нынешнего Проектируемого проезда № 690.

Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники Свердловской области. В 60-х годах окончил режиссерский факультет ВГИК, мастерская Якова Сегеля. Впоследствии работал режиссером на Одесской киностудии и "Мосфильме". Также выступал в качестве актера, сценариста, продюсера. Скончался 14 июня прошлого года в возрасте 82 лет.

Среди режиссерских работ Говорухина "Вертикаль", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Ворошиловский стрелок" и другие. В качестве актера он сыграл в лентах "Маршал революции", "Асса", "Сукины дети", "Анкор, еще анкор!" и прочих.