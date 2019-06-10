Раздевалку "Химок" ограбили во время финала Единой лиги с ЦСКА

Неизвестный ограбил раздевалку баскетболистов клуба "Химки" во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги, в котором подмосковная команда уступила ЦСКА - 62:80.

Об инциденте сообщили сами игроки "Химок", в частности, Алексей Швед, Егор Вяльцев и Сергей Моня. В "сториз" Instagram они выложили кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник.

В числе пропавших вещей часы, драгоценности и другие ценные предметы.

Как сообщила пресс-служба клуба, вся необходимая информация уже передана в правоохранительные органы.