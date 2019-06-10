ЦСКА выиграл у "Химок" и в 17-й раз подряд стал чемпионом России

Московский ЦСКА в 26-й раз стал чемпионом России и в девятый - победителем Единой лиги. В финальной серии плей-офф сезона 2018/2019 команда Димитриса Итудиса одолела подмосковные "Химки". Чтобы выиграть в противостоянии до трех побед, армейцам хватило минимального количества матчей. Свой титул ЦСКА оформил, обыграв химчан в гостях со счетом - 80:62.

Наверняка болельщики "Химок" рассчитывали, что их любимая команда в финальной серии доберется до родного паркета при несколько других раскладах. Но что есть, то есть. К третьей игре подмосковная команда подошла, обескровленная потерей двух своих ключевых игроков, Алексея Шведа и Янниса Тиммы, и с двумя поражениями на армейском паркете.

В такой ситуации, чтобы все-таки навязать ЦСКА борьбу за титул, от подопечных Римаса Куртинайтиса объективно требовалось прыгнуть выше головы. И то не факт, что этого оказалось бы достаточно. А вот ожидать, что "Химки" на своем паркете будут сопротивляться до последнего, было вполне реально.

- Надеюсь, что домашняя площадка сыграет свою роль, - рассуждал перед игрой главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис. - Однако самое главное, чтобы мы отдохнули и набрались сил, потому что в данный момент мы отстаем физически и уступаем ЦСКА в скорости. Самая большая проблема - не допустить отрыва ЦСКА на десять очков и больше, потому что все четыре предыдущих матча против них мы начинали с "-10". Я меняю стартовую пятерку, но особо ничего не происходит. Посмотрим, что будет в понедельник. Все игроки полны энергии и решимости, больших упреков к команде у меня нет.

Не знаю, верили ли сами баскетболисты "Химок" в то, что способны на чудо, но болельщики подмосковной команды сделали все, чтобы их любимцы не чувствовали себя обреченными. Одно то, что химкинский Баскетбольный центр несмотря ни на что заполнился до отказа, уже говорит о многом. А когда трибуны включались на полную катушку, то легко перекрывали весьма эшелонированную группу поддержки ЦСКА, занявшую почти половину одной из двух трибун арены.

Матч начался для хозяев непросто. Больше трех минут химчане не могли поразить кольцо соперника. Армейцы в атаке тоже не были идеальны, но свои семь очков набрали и вообще производили впечатление крайне уверенных в себе людей. За счет чего "Химки" могли поколебать эту железобетонную уверенность, в тот момент было не совсем понятно. А между тем у подмосковной команды такой джокер нашелся. В отсутствии Шведа роль лидера взял на себя Вячеслав Зайцев. Его девять очков при отсутствии промахов привели к тому, что к концу первой четверти "Химки" отставали от соперника совсем немного - 14:18.

Старт второй четверти по своей оптимистичности для хозяев ничем не уступал концовке первой. Продолжил серию точных бросков Зайцев, а потом впечатляющий забег под чужое кольцо совершил ветеран и капитан команды Сергей Моня. Увы, запаса прочности, чтобы постоянно держать ЦСКА в состоянии напряжения, у нынешних "Химок" недостаточно. Да и невозможно идти вровень с армейцами, если проседаешь в каком-то из компонентов. У хозяев это были трехочковые броски. В первой половине матча подопечные Куртинайтиса не реализовали ни одной из восьми попыток. А вот армейцы, наоборот, во второй четверти прицел поправили. Первая 10-минутка в этом плане у них тоже получилась неудачной, зато в следующей игроки ЦСКА смазали лишь один из дальних бросков.

У "Химок" тем временем, упал и процент попаданий со средней дистанции. Поэтому неудивительно, что армейцы к большому перерыву нарастили весьма солидное преимущество - 43:28.

Начало третьей четверти ознаменовалось первой "трехой" хозяев. Символично, что точным броском отметился не кто иной как Зайцев, который до сих пор бросать из-за дуги не решался. Другое дело, что это попадание на расклад сил на паркете нисколько не повлияло. Возникшую было химкинскую вспышку, когда подопечные Куртинайтиса подобрались к сопернику на 10 очков, ЦСКА деловито потушил. На фоне остальных у армейцев особенно выделялся Курбанов. Он и в защите успевал, и в атаке был полезен, почти не промахиваясь из-за дуги. А еще шикарный матч провел один из героев "Финала четырех" Единой лиги Кори Хиггинс, который, как говорят, почти наверняка клуб покинет. Как и ряд других ключевых игроков.

Но если это и произойдет, то чуть позже. А сейчас ЦСКА может наслаждаться моментом. После побед в Евролиге и Единой лиге можно уже смело утверждать: мы видели одну из лучших команд в истории клуба.